Celebriamo l'eccellenza sportiva italiana, Collari d'Oro a Pancalli

Oggi ai Collari d'Oro si è celebrata l'eccellenza dello sport italiano, con gli atleti del CIP che rappresentano l'eccellenza del paralimpico. Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ha tenuto un discorso durante la cerimonia dei Collari d'Oro presso la Palestra Monumentale del Foro Italico. "Il nostro sistema parte dalle famiglie, passa poi attraverso l'associazionismo sportivo di base, gli enti di promozione sportiva e le federazioni, che svolgono un lavoro straordinario, per arrivare finalmente nei corpi civili e militari, un risultato immenso per il Paese", ha continuato Pancalli. "Oggi celebriamo l'eccellenza di un sistema che si muove all'interno di regole ed è capace di primeggiare, e con questi riconoscimenti riconosciamo quanto fatto quotidianamente. Ci sono Paesi come Germania e Spagna che vengono in Italia a studiare il lavoro del CIP".