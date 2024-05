Certezza della Champions, a Bologna esplode la festa

Al fischio finale di Atalanta-Roma a Bologna è esplosa la festa: con due giornate d'anticipo la qualificazione in Champions League è matematicamente certa. Per le strade sono cominciati i caroselli e piazza Maggiore si è riempita di migliaia di tifosi in festa, che (dopo la vittoria di ieri sul Napoli) hanno cominciato a cantare quando la partita era in corso. La festa in piazza Maggiore canta cori per la qualificazione in Champions, ma anche contro la Juventus: lunedì prossimo, nella penultima giornata di campionato, la sfida con i bianconeri al Dall'Ara potrebbe valere addirittura il terzo posto.