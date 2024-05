Champions: Ancelotti 'Dortmund ha meritato, ci sarà da soffrire'

"Non pensiamo di partire favoriti, ma di giocare contro una squadra che se l'è meritata, come noi. Hanno dimostrato qualità, impegno e un buon atteggiamento... e noi sappiamo che dovremo soffrire e lottare, come in tutte le finali". Carlo Ancelotti ha aperto così l'incontro con i giornalisti nella sala stampa della Ciudad Deportiva del Real Madrtid, che sabato affronta il Borussia Dortmund nell'ultimo atto della Champions League 2023-'24. "È una settimana da godersi - ha continuato Ancelotti - Fino a venerdì ci divertiremo. I sudori freddi arrivano sabato pomeriggio. È normale... arriva ad ogni partita e ho già esperienza. I miei giocatori sono in modalità Champions e ho molta fiducia che daremo il massimo. Ci concentreremo sul lavoro offensivo e difensivo, la cosa più importante è avere le idee chiare su cosa fare".