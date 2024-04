Champions: Ancelotti "noi i favoriti? non mi preoccupa"

"La loro stagione non è stata perfetta in Bundesliga, ma contro l'Arsenal sono stati bravissimii. Sono una squadra forte e la storia del Bayern in questa competizione è la stessa della nostra". L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha reso questo omaggio ai rivali nella conferenza stampa alla vigilia dell'andata di semifinale di Champions League, all'Allianz Arena, dicendosi comunque non preoccupato del fatto che la sua squadra sia la favorita per arrivare in finale, a Londra, "possiamo tener loro testa". L'allenatore emiliano non guarda al passato, nè ai suoi trascorsi sulla panchina del Bayern - "nessuna rinvincita, qui ho avuto una bella esperienza" -, nè al 4-0 che sempre da tecnico del Real inflisse ai bavaresi a Monaco in una semifinale di 10 anni fa: "Fu una bellissima serata che però riguarda il passato. Adesso dobbiamo pensare a bene a cosa fare domani". "Il Bayern ha degli ottimi attaccanti, Kane, Gnabry, Sané, Musiala e non solo, ed un po' come noi, sa cambiare anche il modo di giocare. Sarà una bella partita - ha proseguito -. L'importante è che giochiamo con equilibrio, con attenzione anche alla difesa". Ancelotti ha annunciato che sarà di certo in campo Militao e che schiererà anche Tchouameni.