Champions: andata ottavi, vincono il Manchester City e il Real

Le prime due partite della fase a eliminazione diretta della Champions Lague 2023/24 non hanno portato sorprese: il Manchester City e il Real Madrid hanno vinto in trasferta l'andata degli ottavi di finale, battendo rispettivamente il Copenhagen per 3-1 e il Red Bull Lipsia per 1-0. Favoriti d'obbligo, i detentori del trofeo hanno impiegato solo 10' per portarsi in vantaggio al Parken Stadium con una rete di De Bruyne, venendo però sorpresi al 34' dalla rete dell'1-1 di Mattison, ma già prima dell'intervallo Bernardo Silva, su assist del centrocampista belga, li ha riportati avanti. Nel finale della ripresa, ancora De Bruyne ha confezionato un assist per la rete di Foden e così il prossimo 6 marzo a Manchester la squadra di Guardiola non dovrà faticare troppo per conquistare i quarti. A Lipsia, il Real privo di Jude Bellingham e con tante assenze in difesa (Antonio Ruediger, David Alaba ed Eder Militao) non ha brillato ma è riuscito a battere il Red Bull grazie ad una rete a inizio ripresa di Brahim Diaz. L'ex milanista era stato scelto da Carlo Ancelotti proprio per sostituire l'acciaccato talento britannico e ha ripagato la fiducia con un gol spettacolare, superando tre difensori e battendo il portiere con un preciso sinistro a giro. Nella prima frazione, il Lipsia è stato più aggressivo e ha messo in difficoltà la retroguardia del Real, andando anche in gol dopo soli tre minuti, rete però annullata per fuorigioco, e sprecando due chiare occasioni con Sesko. Ottenuto l'1-0, i madrileni hanno potuto gestire la partita, assicurandosi un vantaggio prezioso in vista del ritorno tra tre settimane al santiago Bermabeu.