Champions: Arteta, due decisioni arbitro hanno segnato risultato

"La cosa peggiore della serata è il risultato, non la prestazione contro una delle squadre più forti d'Europa. Abbiamo delle responsabilità nella sconfitta, avremmo potuto segnare almeno due gol. E alla fine ci sono state due decisioni che hanno segnato il risultato". Lo ha detto il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter. "Il rigore concesso all'Inter? Non capisco. Non c'è alcun pericolo. Non puoi reagire perché il pallone è molto vicino. Ma va bene, hanno deciso che è un rigore. Però, se quello è un rigore, allora quello su Mikel Merino, dove Sommer lo colpisce in testa, deve essere un rigore al 100%. Questi sono i margini in questo gioco, ed è molto difficile da accettare. Non c'è niente che possiamo fare al riguardo, purtroppo dobbiamo accettare e andare avanti. Sorpreso da un'Inter così bassa? No, perché ci sono due fasi di gioco e loro sono bravi a farle, non sono sorpreso da questo. Ripeto, la cosa più negativa è il risultato".