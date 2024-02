Champions: Calzona "squadra pronta, vogliamo battere il Barca"

"Ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione. Abbiamo scambiato poche parole perché ora servono subito i fatti in una partita con una grande squadra come il Barcellona. Una sfida che vogliamo vincere, quella di domani: io il pareggio lo trovo sempre deludente". Lo ha detto il nuovo tecnico del Napoli, Francesco Calzona, alla vigilia del match degli ottavi di Champions League. "Ai tifosi non chiediamo nulla, perché è un pubblico speciale e noi dobbiamo renderli orgogliosi, vogliamo riuscire a renderli felici con le nostre prestazioni - ha aggiunto la neo guida degli azzurri -. Sanno che un allenatore in 24 ore ore cambia poco in una squadra, ma dobbiamo accelerare il processo di apprendimento. Ho detto ai giocatori che non abbiamo più scusanti. Io arrivo a questa sfida contento di essere qui a Napoli: in tangenziale mi è salita l'adrenalina, debutto subito contro un avversario forte, ma questo non mi spaventa, perché il Napoli è una squadra forte, deve ritrovare alcuni concetti per dare il top".