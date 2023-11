Champions Femminile, riparte su Dazn, tutte le gare in diretta

La nuova stagione della Champions League femminile prende il via tra domani e mercoledì, con l'inizio della fase a gironi, e sarà tutta visibile su Dazn, broadcaster globale del torneo per il terzo anno grazie alla partnership con l'Uefa. Tra le squadre partecipanti c'è la Roma, che se la vedrà nel suo gruppo con squadre come il Bayern Monaco, cui farà visità mercoledì, e il Paris Saint Germain. La scorsa stagione, informa Dazn, il torneo aveva totalizzato 55,2 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube dedicato, mentre la finale era stata seguita da 5,1 milioni di spettatori in diretta grazie alla trasmissione su Dazn, in chiaro e su YouTube. Quest'anno, la piattaforma mira a battere ogni record trasmettendo tutte le 61 partite in diretta sull'app.