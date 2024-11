Champions: Fonseca, vittoria importante per il Milan

"È una vittoria molto importante. Abbiamo vinto le ultime tre in Champions League, abbiamo fatto 9 gol. È molto positivo. Ora ci sono altre tre partite che abbiamo possibilità di vincere. Oggi era importante vincere ed è quello che abbiamo fatto": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca a Sky dopo la vittoria per 3-2 sullo Slovan Bratislava. "Penso che abbiamo dominato durante la partita - aggiunge l'allenatore - abbiamo cambiato tanti giocatori. Abbiamo fatto delle cose positive ma anche cose da migliorare, magari perché abbiamo cambiato tanti giocatori. Le marcature preventive non le abbiamo fatto bene, poi dopo l'intervallo siamo migliorati. Abbiamo meritato di vincere, l'ultimo gol preso è per un errore chiaro dell'arbitro, c'era fallo per noi. Meritavamo di finire con un altro risultato".