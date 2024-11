Champions: Fonseca, vogliamo vincere ma probabile turnover

"Sarà una partita importante per noi. Abbiamo la possibilità di vincere queste quattro partite, ma prima dobbiamo pensare alla partita di domani": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca, intervistato da Sky, alla vigilia della sfida contro lo Slovan Bratislava. "C'è la possibilità di fare del turnover, abbiamo giocato due giorni fa, ma sempre con l'intenzione di vincere. Credo che con la squadra che ho in mente, possiamo vincere domani". E Fonseca crede ancora nel titolo: "Io so che è difficile, per gli altri, credere ad un Milan da scudetto, ma io continuo a crederci. Ma adesso dobbiamo pensare a domani, poi penseremo all'Empoli. Io vedo come lavoriamo, che atmosfera c'è dentro la squadra. Non è importante quello che io credo, la cosa importante è vincere la prossima partita".