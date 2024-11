Champions: Gasperini, battuta sul campo una squadra difficile

"Vincere in Champions su questi campi, contro queste squadre, è veramente difficile. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, ma abbiamo sempre cercato di creare: Ci siamo avvicinati alla possibilità di qualificarci agli ottavi di finale". Gian Piero Gasperini commenta la vittoria a Stoccarda nella League Phase della sua Atalanta, agevolata dal cambio tattico tra Pasalic e De Ketelaere all'intervallo: "Charles l'abbiamo messo proprio per cercare di vincerla, poi la partita è diventata un po' più sporca ma abbiamo messo una buona fase difensiva e concentrazione. Siamo andati avanti grazie a uno spunto proprio di De Ketelaere: lui è cresciuto tanto in personalità e anche nella forza per reggere i contrasti". "Nel finale qualche sbandamento, non siamo stati ordinati, ma sicuramente molto attenti e concentrati - continua l'allenatore nerazzurro -. Non prendiamo gol, i numeri sono tutti molto buoni nelle due fasi, non subiamo nemmeno tanto. Ma siamo concentrati ed efficaci da parecchie settimane". La svolta è stata il ritorno al tridente nel secondo tempo: "Quando hai Lookman, Retegui e De Ketelaere in avanti c'è sempre la possibilità di vincere. Charles sa dove mettere la palla e come gestirla", sottolinea Gasperini. Infine, sui singoli: "Kolasinac s'è stirato, ma è stata una possibilità per Kossounou che è un ragazzo con qualità. Sono contento per Zaniolo, è stato lucido e freddo: un'iniezione di fiducia che lo aiuta a entrare di più nella mentalità della squadra, perché sta dando buoni segnali".