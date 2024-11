Champions: Gasperini, ci mancano 2 punti, Stoccarda è solido

"Basta poco per risalire o perdere posizioni. Purtroppo ci mancano 2 punti che pesano, quelli che non siamo riusciti a conquistare col Celtic. Dobbiamo cercare di farne ovunque, perché poi dovremo affrontare Real Madrid e Barcellona". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della quarta giornata della League Phase di Champions a Stoccarda: "Ci aspettiamo il miglior Stoccarda, abbiamo presente che partita ha fatto a Torino con la Juventus e ancor prima a Madrid col Real. Mi aspetto una squadra forte, compatta e organizzata", puntualizza il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa alla MHP Arena. Sulle scelte di formazione, Gasperini, che contro una difesa a 4 a Napoli ha schierato il trequartista dietro due punte utilizzando Retegui da cambio, non si sbilancia: "Usiamo sempre tre uomini offensivi, ma non abbiamo un sistema unico di gioco. L'anno scorso era Koopmeiners a consentirci di variare. Stavolta abbiamo Pasalic, o Brescianini o Samardzic, ma possiamo giocare con tre attaccanti puri". Sull'avversario, poche parole: "Non conosco Sebastian Hoeness ma seguo dalla scorsa stagione la sua squadra, squadra duttile, brava tatticamente, con la S maiuscola, compatta, che attacca con molti uomini, molto forte sul piano fisico-atletico. Ha avuto la defezione importante di Leweling, ma la forza è proprio nei giocatori offensivi: bisogna avere un buon controllo su di loro e sviluppare il nostro gioco". Dall'altra parte, anche l'ex in prestito: "El Bilal Touré è stato sfortunato per quei due interventi nel giro di pochi mesi per lo stesso infortunio - chiude Gasperini -. Un ragazzo molto professionale, che da gennaio ci ha dato il suo bel contributo facendo qualche gol importante e partecipando alla finale di Dublino. In estate era determinato a venire a Stoccarda, sono contento stia bene e ha fatto un gran gol alla Juventus. Ma spero che si fermi lì…".