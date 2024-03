Champions: il Barcellona vince 3-1, Napoli eliminato

Il Barcellona si è qualificato ai quarti di finale di Champions League batendo 3-1 il Napoli che oltre a perdere l'Europa che conta perde anche la possibilità di giocare il Mondiale per club 2025. A segno per i blaugrana López (15'), João Cancelo (17') e Lewandowski R. 83'. Azzurri in gol con Rrahmani (30'). La partita di andata al Maradona era terminata in parità 1-1.