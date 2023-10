Champions: il tedesco Stieler arbitra Feyenoord-Lazio

Il tedesco Tobias Stieler è l'arbitro scelto per dirigere Feyenoord-Lazio, incontro del terzo turno di Champion League (gruppo E), in programma mercoledì alle 18:45. Assitenti i connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch. Paris SG-Milan, sempre mercoledì ma alle 21:00 (gruppo F), vedrà in campo una terna della Slovenia, diretta da Slavko Vinčić. Assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič.