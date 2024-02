Champions: Inter; Inzaghi, l'Atletico non è solo Simeone

"Sarà un piacere ritrovare Simeone da avversario. È stato un grandissimo compagno di squadra, siamo sempre rimasti in contatto. E' diventato un grandissimo allenatore ma si vedeva. È un piacere quest'anno vedere l'Atletico, gioca un ottimo calcio. Ma l'Atletico non è solo Simeone, ha giocatori di livello, gente che ha fatto finali Mondiali, finali di Champions". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. "L'Atletico ha cambiato. Contro il Las Palmas sono stati molto aggressivi. In Arabia Saudita contro il Real hanno giocato in modo diverso, in Coppa del Re anche. Palleggia molto di più, hanno tantissima tecnica. Hanno alzato tantissimo il palleggio".