Champions: Inzaghi, ho avuto risposte importanti da tutti

"Abbiamo giocato contro una squadra fortissima che ha dei ritmi elevatissimi, stasera avevo bisogno di cambiare. Ho avuto grandissime risposte da parte di tutti. Ci godiamo questa vittoria nel nostro stadio, è la quarta partita in Champions che non prendiamo gol. Continuiamo così, giusto godersi la serata ma da domani sappiamo che ci sarà la settima partita in poco tempo (domenica contro il Napoli, ndr) e vedremo di recuperare al meglio". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro l'Arsenal. "Ho avuto risposte importanti da chi ha giocato. Quando si parla di 23 titolari non lo si dice tanto per dire ma perché c'è bisogno. Siamo arrivati alla sesta partita in 20 giorni, abbiamo giocato ogni 72 ore e non semplice - ha aggiunto -. Zero gol subiti in Champions? Abbiamo fatto una grande prova, abbiamo giocato contro Manchester City e Arsenal che sono tra le 4/5 squadre più forti d'Europa. È motivo di grande orgoglio ma dobbiamo continuare così. Sappiamo che può fare la differenza, la classifica si deciderà sul gol fatto o subito, dobbiamo mantenere la nostra porta inviolata. Non sarà semplice, il calendario non è agevole perché avremo due partite contro Lipsia e Bayer Leverkusen e sarà molto impegnativo".