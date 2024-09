Champions: Inzaghi, Lautaro sempre soluzione e mai problema

"Caso Lautaro? Ma assolutamente no (ride, ndr). Lautaro è il nostro capitano e farà tantissimi gol. È arrivato un mese dopo gli altri, è tornato prima, ha avuto un problema fisico, ha viaggiato tanto. Troverà la forma migliore con le partite e gli allenamenti, troverà il gol come sempre. Lauti sarà sempre una soluzione, mai un problema". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Manchester City. "Dalla priorità alla Champions? Farò delle valutazioni per domani, ho diversi dubbi per la formazione di domani. Siamo a inizio stagione, bisogna fare valutazioni diverse. Il City è la squadra più forte d'Europa, giochiamo in trasferta, siamo l'unica italiana che gioca in trasferta, abbiamo giocato a Monza domenica e non sabato. Ma sono sereno e tranquillo".