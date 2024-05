Champions League: lo sloveno Vincic arbitrerà Borussia-Real

Sarà lo sloveno Slavko Vincic dalla Slovenia l'arbitro della finale Champions League 2024 tra il Borussia Dortmund e il Real Madrid CF in programma allo stadio di Wembley a Londra, sabato 1 giugno. Il 44enne, internazionale dal 2010, arbitrerà la sua seconda finale Uefa dopo quella di Europa League 2021 a Siviglia, in Spagna, tra l'Eintracht Frankfurt e i Rangers FC. In questa stagione ha diretto sette partite di Champions League, tra le quali i quarti di finale di ritorno tra il Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid. Ad assisterlo i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto uomo il francese François Letexier. VAr allo sloveno Nejc Kajtazovic. Assistente Var sarà un altro sloveno: Rade Obrenović. C'è spazio anche per un po' di Italia. Il supporto Var è stato affidato Massimiliano Irrati.