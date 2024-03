Champions: l'Inter perde Arnautovic e Carlos Augusto

Marko Arnautovic e Carlos Augusto non saranno a disposizione del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Entrambi infortunati nella gara di sabato con il Bologna, i due giocatori si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l'attaccante austriaco e una elongazione muscolare al soleo della gamba destra per l'esterno brasiliano, come reso noto dall'Inter in una nota. "I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nei prossimi giorni", ha concluso il club. In particolare, lo stop per Arnautovic dovrebbe essere di 20/30 giorni, mentre Carlos Augusto salterà la gara con l'Atletico ma potrebbe recuperare per la sfida di domenica contro il Napoli.