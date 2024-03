Champions: Napoli; Calzona, contro Barca è la partita dell'anno

"Per noi la partita di domani è importantissima, è la partita dell'anno e dobbiamo poi anche recuperare in campionato. Passare il turno in Champions vuol dire tanto a livello societario e per la squadra". Lo ha detto il tecnico del Napoli Francesco Calzona alla vigilia della sfida nel ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona in Spagna. Calzona sulla motivazione della squadra spiega che "è una partita - ha detto - che si carica da sé. Non è da tutti giocare gli ottavi di Champions contro un avversario di questo livello. Ci siamo concentrati sui nostri difetti perché in questi match concedere qualcosa può essere fatale".