Champions: Orsato arbitrerà Manchester City-Real Madrid

L'arbitro Daniele Orsato è stato designato per dirigere il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, mercoledì in Inghilterra. Orsato sarà assistito dai guardalinee Ciro Carbone e Alessandro Giallatini; quarto uomo Maurizio Mariani: al VAR Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. Il fischietto italiano ha già diretto due incontri tra le due squadre: nel febbraio del 2020 l'andata degli ottavi di Champions al Santiago Bernabeu vinta dal City per 2-1; e nel maggio del 2022 ancora a Madrid il ritorno di semifinale vinta dal Real per 3-1.