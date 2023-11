Champions: Pioli, contro il Psg possiamo fare una grande partita

"Sabato contro l'Udinese abbiamo deluso tutti, questo è abbastanza evidente. Dobbiamo fare tutto il contrario e dobbiamo metterlo in campo. So di allenare una squadra responsabile, attenta e con la possibilità di giocare una grande partita": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia della sfida in Champions contro il Psg a San Siro. "Come mi spiego questo momento di crisi? Abbiamo pagato troppo alcuni risultati - spiega Pioli - come Juventus e Napoli, in cui meritavamo di più, mentre contro l'Udinese è stata una prestazione insufficiente".