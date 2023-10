Champions: Pioli, spero che sfide con Psg non siano decisive

"E' una partita molto importante di Champions League dove non siamo riusciti a vincere ancora. Mi auguro che questo doppio scontro non sia ancora decisivo, perché credo e spero che questo girone si decida all'ultima giornata": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Psg. Nonostante il Milan non abbia ancora vinto una partita di Coppa quest'anno, Pioli non boccia le prestazioni: "Vorrei rivedere tutto. Credo che abbiamo giocato partire di grande livello ma poi il calcio è strano e imprevedibile. E' particolare che non abbiamo segnato nonostante le occasioni create. Voglio la personalità e la convinzione di stare dentro la partita".