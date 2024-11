Champions: Real Madrid senza Vinicius Jr a Liverpool

L'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior, infortunato al tendine del ginocchio, non giocherà la partita di Champions League di mercoledì contro il Liverpool (quinta giornata), ha fatto sapere il club spagnolo. "Dopo gli esami effettuati oggi, al nostro giocatore Vinicius Junior è stato diagnosticato un infortunio al tendine del ginocchio della gamba sinistra", ha dichiarato il Real Madrid in un comunicato. Il club madrileno non fornisce indicazioni sulla durata dell'indisponibilità ma, secondo i media spagnoli, potrebbe essere quasi un mese. In questo caso il brasiliano, che ieri sera ha giocato l'intero match di campionato contro il Leganes (vittoria 3-0 del Real), salterà anche la trasferta di Bergamo per affrontare l'Atalanta del 10 dicembre. Prima della 5a giornata, il Liverpool è leader del girone di Champions con 12 punti, mentre il Real Madrid è solo 18esimo (su 36) con 6 punti.