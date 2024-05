Champions: Terzic "noi sempre sfavoriti ma in finale ci siamo"

Il Real Madrid è favorito nella finale di Champions League, ma l'allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, non si sente battuto in partenza e nella conferenza stampa della vigilia ricorda che la sua squadra "è arrivata fino a Wembley come sfavorita nel girone eliminatorio anche poi contro l'Atletico Madrid nei quarti e col Paris Saint Germain in semifinale". "Questo, evidentemente - sottolinea - dimostra che ce la possiamo giocare. Anzi, che non siamo qui solo per giocarla, ma per vincerla, la finale". "Abbiamo fiducia che domani giocheremo una buona partita - prosegue l'allenatore dei gialloneri -. Ci siamo allenati molto bene negli ultimi tempi e per questo siamo qui, aspettando con ansia la partita di domani. La strada pr la vittoria ovviamente passa attraverso il Real, ma il nostro obiettivo è alzare il trofeo con le nostre mani". "Sappiamo che il Real è la squadra di maggior successo in questa competizione - prosegue - e che hanno perso solo due volte in questa stagione, ma siamo anche pronti a giocare ai massimi livelli. Ancelotti? E' un modello per i giovani allenatori, me compreso".