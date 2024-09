Champions: Xabi Alonso, contro il Milan servirà una grande gara

"Affronteremo una grande squadra, con qualità individuale. Servirà la nostra miglior prestazione in campo ma siamo pronti. Non c'è stato tanto tempo per prepararla ma va bene così": lo dice Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, alla vigilia della sfida contro il Milan. Una partita sentita, anche perché Xabi Alonso affronterà da allenatore un ex compagno di squadra: Alvaro Morata. "Un grande giocatore, siamo in contatto. E' molto maturo ora, è il capitano della sua Nazionale, ha accumulato esperienza, è competitivo ed intelligente. Spero che domani - racconta con sincerità - non abbia la sua miglior giornata". Il Leverkusen sa di dover stare attento ai lampi dei rossoneri che sono a caccia della prima vittoria in Champions, mentre i tedeschi hanno rifilato un poker al Feyenoord e sono reduci dal pari in campionato con il Bayern Monaco. "Dovremo essere sempre concentrati, per tutta la sfida. Non vogliamo lasciargli dominare la partita, sono bravi nei contropiedi. Nell'ultima sfida hanno fatto tre gol in cinque minuti... Quello è il Milan - spiega Xabi Alonso - con tutti i suoi grandi giocatori. Hanno velocità e qualità, per noi sarà una grande partita ma in Champions tutti gli avversari sono di grande livello". "Servirà grande pazienza col possesso palla perché loro sono sempre pronti a difendere bassi ma allo stesso tempo difendono bene - dice ancora lo spagnolo -. Lo stile di Fonseca è chiaro, hanno un'idea e un modulo definito. Vedremo domani che tipo di partita saremo in grado di fare, ma vogliamo essere protagonisti, noi siamo pronti".