Champions: Xavi, il Napoli ha un tridente di grande valore

"Il Napoli ha un tridente di grande valore. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia sono tre fuoriclasse difficili da controllare, lavoreremo con grande attenzione in difesa". Lo ha detto il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez alla viglia dell'andata degli ottavi di Champions al Maradona. "Sappiamo che per noi - ha sottolineato - è fondamentale difendere bene in Champions, senza prendere contropiedi. Ci abbiamo lavorato vediamo se domani saremo in grado di farlo, sapendo che le due squadre sono equilibrate ma che i tre azzurri davanti fanno la differenza a livello individuale. Dobbiamo essere più cauti, preparare la partita sapendo anche che c'è sempre il match di ritorno. Ma in generale la nostra filosofia non cambia: giocheremo difendendo nel miglior modo possibile, contro un Napoli che fa anche lui tanto possesso di palla. Sarà una partita complicata per entrambi". Xavi parla anche dell'attacco blaugrana partendo da Lewandoski, tornato a segnare nelle ultime tre partite di fila: "Lewandoski, De Jong, Pedri: anche noi abbamo tanti giocatori che hanno un valore importante. Gli ottavi di finale sono lo scenario perfetto per mostrare talento e personalità, e anche io da allenatore spero di preparare una grande partita. Lewandoski è in uno dei suoi migliori momenti della stagione, dopo un periodo difficile, ha mostrato di essere un leader naturale".