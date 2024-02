Champions: Xavi "Napoli-Barcellona è senza favoriti, da 50 e 50"

"Il ritorno agli ottavi di finale è una motivazione importante per noi, ci spinge ad andare ai quarti della competizione più importante. Domani vogliamo vincere ma siamo consapevoli che è una sfida senza favoriti, siamo al 50% noi e il Napoli". Lo ha detto il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, alla vigilia del match di Champions League al Maradona. "Abbiamo preparato la partita e dovremo far vedere quello su cui abbiamo lavorato - ha detto Xavi -, possiamo fare un grande match davanti a un Napoli che ha cambiato l'allenatore in modo sorprendente. Avranno avuto i loro motivi. Ma Calzona conosce Napoli, ha lavorato qui e per noi non è facile preparare la sfida, col nuovo allenatore non sai che squadra affronti". "Non so come cambierà il Napoli, domani vedremo che sistema tattico viene usato. Il Napoli ha giocato con una linea di 5 con Mazzarri, sappiamo che Calzona non ha mai fatto la linea di 5, ma vedremo - ha proseguito Xavi -. La cosa importate per noi è che i miei giocatori si sentano bene in campo, sapendo che giochiamo per i tifosi che vogliono che il Barca faccia bene. Abbiamo avuto una stagione altalenante ma giochiamo la Champions non pensando alle polemiche, bensì puntando ad arrivare in alto in Europa. Per me la parola d'ordine è competere".