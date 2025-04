Charles Leclerc riflette sugli errori della Ferrari e guarda con ottimismo al GP del Giappone

"Per quanto successo in Cina, penso che quando fai errori impari. Soprattutto se gli errori sono così costosi": Charles Leclerc, nella conferenza stampa piloti in vista del gran premio del Giappone di domenica prossima torna sulla doppia squalifica delle Ferrari a Shanghai. "Tutti spingono al limite, noi cerchiamo di essere il più vicini possibile, ma il fatto che entrambe le macchine siano risultate al di sotto di certi limiti è stato doloroso - ha aggiunto il monegasco - Le prime due gare sono state al di sotto delle aspettative, non è stato come ci aspettavamo. E perdere così ha fatto male, ma ho fiducia sul fatto che abbiamo imparato dagli errori. Analizziamo, capiamo e cerchiamo di cambiare le procedure dove necessario. Una serie di fatti si sono sommati ed è successo…".

Leclerc parla poi del gap con le McLaren: "Difficile estrarre il massimo da una macchina, sempre. Non penso sia più difficile del solito questa volta. Le nostre prestazioni rispetto alla McLaren non sono abbastanza buone, per ora è così, ma sono certo che passo dopo passo potremo colmare il gap. Speriamo di farlo da questo weekend".

Il pilota della Ferrari guarda al futuro con ottimismo: "Se pensiamo alle prime due gare dello scorso anno, le prestazioni erano state decisamente peggiori rispetto alle attuali - sottolinea - Ci aspettavamo un dominio Red Bull per tutta la stagione, ma poi a fine stagione abbiamo lottato per il Costruttori. Al momento abbiamo la sensazione di non aver tratto il massimo, ma non vuol dire che non pensiamo di poter recuperare. Passo dopo passo penso potremo ancora avere una stagione fantastica".