Charles Leclerc: sfida difficile al Gp della Cina, quarto tempo in qualifica

"Ho fatto fatica. Sin dall'inizio rispetto a Lewis mi sono sentito un passo indietro, lui era più veloce oggi. Ho avuto difficoltà nelle prime tre curve, come l'anno scorso, e questo è un peccato. Dispiace partire quarto, ma siamo tutti vicini e poi c'è Hamilton davanti, speriamo di fare una bella gara insieme domani". Così Charles Leclerc dopo le qualifiche della gara Sprint del Gp della Cina, in cui ha ottenuto il quarto miglior tempo.

"Era difficile lavorare con le gomme, abbiamo faticato a mettere tutto nella finestra giusta - dice ancora il pilota della Ferrari -, tuttavia sul finale mi sono sentito meglio. C'è del lavoro da fare, ma in gara sarà un'altra storia e lo vedremo domani. La sprint sarà complicata per via delle gomme, poi ci concentreremo sulla vera qualifica".