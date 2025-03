Charles Leclerc sulla gara in Cina: "Vittoria sfumata per contatto con Lewis"

"E' stato tutto molto difficile da gestire: oggi onestamente la vittoria era alla portata, il passo era veramente buono, quello che è successo alla partenza non è colpa di nessuno, ma con quel danno non si poteva fare meglio". Charles Leclerc commenta così a Sky la gara in Cina, condizionata dal contatto in avvio tra le due Ferrari e che ha danneggiato l'ala della sua monoposto. "Ci siamo toccati con Lewis, per fortuna non è finita lì la gara - ha aggiunto il pilota monegasco - Avevo fiducia per la gara, abbiamo preso i punti disponibili e guardiamo avanti".