Chicago batte Filadelfia, Embiid non basta

I Chicago Bulls hanno resistito ai 40 punti della stella di Filadelfia Joel Embiid, ottenendo una serie di sei vittorie consecutive nella NBA dei 76ers (108-104). Coby White ha segnato 24 punti e Nikola Vucevic ne ha aggiunti 23, portando i Bulls a un vantaggio di 12 punti all'inizio del quarto quarto, che è stato ridotto ad uno solo sulla tripla di Tyrese Maxey con 33,2 secondi rimanenti. Embiid ha aggiunto 14 rimbalzi per la sua undicesima partita consecutiva da almeno 30 punti e 10 rimbalzi, ma i Sixers non sono riusciti a mantenere lo slancio dopo essere passati in vantaggio per 16-4 nei primi minuti. I Minnesota Timberwolves si sono ripresi in ritardo per una vittoria 112-108 sugli Heat a Miami, eguagliando così Boston per il miglior record del campionato sul 20-5. Anthony Edwards ha segnato 32 punti e Karl-Anthony Towns ne ha aggiunti 18 per i Timberwolves. Sotto di sei punti nell'ultimo periodo, i Timberwolves hanno preso il comando con la tripla di Michael Conley con 8:37 da giocare. Miami è stata sostenuta dal ritorno di Tyler Herro e Bam Adebayo. Herro ha segnato 25 punti nella sua prima uscita dopo aver saltato 18 partite per una distorsione alla caviglia sinistra. Adebayo, che ha saltato sette partite (contusione all'anca), ne ha aggiunti 22. A Indianapolis, James Harden ha segnato 21 dei suoi 35 punti nel quarto quarto, consentendo ai Los Angeles Clippers di vincere 151-126 sui Pacers. I Cleveland Cavaliers hanno dovuto fare gli straordinari per battere gli Houston Rockets 135-130. Donovan Mitchell ha segnato 37 punti e Sam Merrill ha segnato un record in carriera di 19 dalla panchina per i Cavs, che hanno superato Houston 13-8 nel supplementare. Ad Atlanta, gli Hawks hanno inflitto ai Detroit Pistons la 24ma sconfitta consecutiva (130-124). A Denver i Nuggets hanno battuto i Dallas Mavericks 130-104. Jamal Murray ha segnato 22 punti, Aaron Gordon ne ha aggiunti 21 e sei giocatori dei Nuggets hanno segnato in doppia cifra. Nikola Jokic ha trascorso una serata tranquilla con otto punti, nove rimbalzi e sette assist, ma con il resto dei Nuggets al fuoco è stato sufficiente per resistere ai 38 punti, 11 rimbalzi e otto assist di Doncic.