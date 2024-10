Chimenti: Abodi 'colpo improvviso e doloroso, dritto al cuore'

"Un colpo che arriva dritto al cuore, improvviso, doloroso: Franco! In un attimo mi passano davanti le immagini di quarant'anni, fino a questi ultimi, che ho vissuto per cercare di dare piccoli contributi al tuo grande sogno, che hai realizzato e consacrato: la Ryder Cup". Lo dichiara il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, dopo la scomparsa di Franco Chimenti. "Le difficoltà e le soddisfazioni, gli accadimenti della vita che hai affrontato sempre con forza ed entusiasmo, ancor di più quando il male ti ha messo a dura prova - ha aggiunto il ministro -. La tristezza ha il sopravvento, ora è il momento del dolore. Stringo in un abbraccio affettuoso la tua famiglia, alla quale vanno le mie più sentite condoglianze. Il vuoto non ha bisogno di altre parole. Ci mancherai, mi mancherai tanto, caro Franco".