Ciclismo: caduta alla Roubaix, si ritirano Viviani e Milan

Elia Viviani portato via in ambulanza e Jonathan Milan ritirato, insieme con altri corridori che hanno avuto la peggio in una caduta alla Parigi-Roubaix. Anche un altro italiano, Alberto Bettiol, è finito a terra ma ha deciso di continuare la corsa. Le condizioni del campione olimpico, che corre per la Ineos Grenadiers, saranno valutate in ospedale. I medici della Lidl-Trek valuteranno quelle di Milan. I pericoli crescenti delle corse ciclistiche hanno accompagnato la 121/a edizione della Roubaix, che ha perso vari protagonisti proprio a causa di incidenti nelle corse delle ultime settimane.