Ciclismo: Delfinato; caduta di gruppo,a terra Evenepoel e Roglic

Grande spavento al Giro del Delfinato per una caduta di gruppo avvenuta nel finale della 5/a tappa, causata dal fondo stradale viscido per la pioggia. Decine di corridori sono rimasti coinvolti e tra loro alcuni big come la maglia gialla, Remco Evenepoel, lo sloveno Primoz Roglic e lo spagnolo Juan Ayuso. Gli organizzatori hanno deciso di neutralizzare la frazione, la Amplepuis-Saint Priest di 167 chilometri, che quindi non avrà una classifica. Secondo i media francesi, si temeva in particolare per il belga Evenepoel, al rientro dopo la frattura alla clavicola subita all'inizio di aprile durante il Giro dei Paesi Baschi, ma il campione del mondo 2022 è risalito in sella per raggiungere il traguardo. Roglic, anche lui ferito in Spagna nella stessa caduta del collega, avrebbe riportato alcune escoriazioni, all'apparenza non gravi.