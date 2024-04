Ciclismo o windsurf, a bordo di Luna Rossa campioni altri sport

Non solo vela, Luna Rossa è multisport. Nella nuova barca Ac75 varata oggi a Cagliari c'è di tutto. E ad alto livello: canottaggio, ciclismo e windsurf. Dal canottaggio arrivano Romano Battisti (medaglia d'argento a Londra 2012), Emanuele Liuzzi (bronzo ai Mondiali di Sarasota), Bruno Rosetti (bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020), Nicholas Brezzi (sette campionati del mondo), Cesare Gabbia (diverse medaglie tra mondiali ed europei) e Luca Kirwan (partecipazione ai Mondiali U23 del 2019). Paolo Simion è stato professionista nel ciclismo (tre Giri d'Italia e vittoria dell'ultima tappa del Giro di Croazia), mentre Enrico Voltolini, ha iniziato con il nuoto e ha vinto un campionato europeo nella classe Star di vela. Mattia Camboni, infine, è un ex campione di windsurf (diverse medaglie d'oro e d'argento e un quinto posto ai giochi di Tokyo). La sfida per conquistare la Coppa America e battere New Zealand passa anche dall'integrazione tra vela e altre discipline agonistiche.