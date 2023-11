Ciclismo: Pogacar vince il Criterium di Saitama

Alla prima partecipazione Tadej Pogacar ha vinto il Saitama Cycling Criterium in Giappone. Lo sloveno ha battuto in volata l'americano Sepp Kuss. Questa competizione annuale, creata nel 2013 dal gruppo Amaury Sport Organization, permette ai vincitori del Tour de France di competere nel dipartimento di Saitama, nel nord del Giappone. Lo slovacco Peter Sagan, che si ritirerà dalle corse su strada per tornare alla mountain bike l'anno prossimo, è arrivato terzo.