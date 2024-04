Ciclismo: Vingegaard lascia l'ospedale, 'grazie per il sostegno'

Dodici giorni dopo la terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi Jonas Vingegaard ha lasciato l'ospedale di Vitoria. Il danese, che ha subito uno pneumotorace oltre alla frattura della clavicola e di diverse costole e che è stato sottoposto nei giorni scorsi a intervento chirurgico, ha mandato un messaggio tramite i canali social del suo team, la Visma-Lease a Bike: "Ciao a tutti, è arrivato il momento di lasciare l'ospedale. Voglio ringraziare tutto lo staff medico per essersi preso cura così bene di me. E voglio ringraziare tutti per il supporto morale. Ho ricevuto tantissimi messaggi, regali, disegni...tutto commovente! Ora è il momento di recuperare totalmente", le parole del danese immortalato in una foto all'esterno dell'ospedale con il pollice alzato. Difficile ipotizzare al momento quando Vingegaard tornerà a gareggiare, le possibilità di vederlo al via del Tour de France (il prossimo 29 giugno), sono poche.