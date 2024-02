Ciclismo:ecco Colpack Ballan,team italiano passa pro dal '25

Sponsor ungherese, anima italiana. Il nuovo Team MBH Bank - Colpack Ballan CSB ha annunciato oggi il passaggio al professionismo a partire dal 2025, presentando a Bergamo la formazione Continental per questa stagione. Una squadra ricca di giovani dove spiccano Edoardo Cipollini, il nipote dell'ex campione del mondo Mario, e Samuel Quaranta, il figlio dell'ex sprinter Ivan (vincitore di sei tappe al Giro d'Italia). La squadra parteciperà al Giro d'Italia Under23 e al Giro d'Ungheria, debuttando il prossimo 24 febbraio alla Coppa San Geo e Firenze Empoli. Molto soddisfatto il presidente della FCI, Cordiano Dagnoni: "La Federciclismo è orgogliosa di ciò che porta avanti questa struttura molto ambiziosa, la portiamo ad esempio per tanti altri che hanno passione ma non ancora idee chiare come le loro. Ringrazio i nuovi sponsor ungheresi, in Italia abbiamo bisogno di investitori stranieri e auguro grosse soddisfazioni". Il nuovo partner della squadra è infatti MBH Bank, la banca più diffusa in Ungheria e che impiega 9.000 persone.