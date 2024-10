Ciclismo:Mondiali pista;Consonni 'argento non male per iniziare'

"E' pur sempre un argento in una disciplina olimpica al Mondiale. Oggi volevo solo la maglia, nei primi giri sono stato passivo volevo giocare con i miei avversari, ma il belga ha fatto una gara incredibile". Così dopo aver conquistato l'argento ai Mondiali su pista nell'omnium Simone Consonni: "Sono venuto qui con la serenità di poter far bene - ha aggiunto l'azzurro - l'ho dimostrato. Nella mia testa ho un progetto e questo argento non è male per iniziare".