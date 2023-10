Cinque azzurri convocati per finali Davis, c'è anche Sinner

C'è Jannik Sinner nella lista di giocatori che rappresenteranno l'Italia per a Final 8 di Coppa Davis in programma a Malaga, in Spagna, dal 21 al 26 novembre. Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sono gli altri convocati dal capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri Giovedì 23 novembre alle ore 10, gli azzurri sfideranno l'Olanda nei quarti della Davis Cup Final 8. In caso di passaggio del turno, l'Italia sfiderebbe in semifinale la vincente tra la Serbia di Novak Djokovic e la Gran Bretagna, vincitrice del Gruppo B.