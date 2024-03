Cioffi "credo nella squadra, ci salviamo sicuramente"

"Credo nella squadra, nel mio lavoro, l'ambiente è sano: noi ci siamo e arriviamo all'obiettivo". Lo ha detto Gabriele Cioffi in conferenza stampa commentando la pesante sconfitta interna con il Torino. "Ci salviamo sicuramente - ha aggiunto - ora dobbiamo lavorare perché dopo successi prestigiosi come con la Juventus e la Lazio non arrivino questi blackout. La contestazione del pubblico è legittima: sono arrabbiato io, figurarsi loro. Mettiamo però un punto sulla questione delle pressioni nelle partite casalinghe. Le uniche pressioni sono quelle che metto io alla squadra proprio per dare una soddisfazione alla nostra gente".