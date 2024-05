C.Italia: Allegri, Juve sfavorita? Il calcio cambia in un attimo

"Juventus sfavorita? L'Atalanta vive un momento di grande euforia, noi dobbiamo essere bravi a giocare una partita da finale. Ci sentiamo in grado di giocare questa finale e abbiamo grande rispetto dell'Atalanta". Così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, presenta la finale di Coppa Italia in conferenza stampa. "Le partite vanno vinte sul campo, per esperienza, la cosa che ho imparato è che il calcio ti si può rovesciare a favore o contro - ha proseguito l'allenatore toscano -. Dobbiamo avere la convinzione di poter portare a casa il trofeo e metteremo tutto quello che abbiamo per portare a casa questa coppa. Per noi domani può essere l'ultima finale, non è detto che ciascuno di noi possa giocarne un'altra l'anno prossimo". Infine, parlando della stagione bianconera, ha sottolineato come "l'obiettivo principale è che l'anno prossimo la Juventus partecipi alla Champions League. Sembra un obiettivo piccolo ma ci sono dei momenti in cui se non puoi vincere devi comunque averne".