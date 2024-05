C.Italia: Danilo, una vittoria darebbe senso alla stagione

"Vincere questa finale darebbe un senso alla stagione. Questo per noi sarebbe un premio per il nostro lavoro di squadra. L'Atalanta ha giocatori forti e sta facendo bene. Va rispettata. Così come la storia della Juventus. Chiaro che può succedere di tutto, ma noi non ci sentiamo meno forti di loro. La Juventus ha cambiato tanto ma non la voglia di vincere". Sono queste le parole di Danilo, difensore bianconero, nella conferenza stampa che anticipa la finale di Coppa Italia. Poi, sulle sue condizioni fisiche, Danilo ammette di stare "bene, ho avuto un piccolo problemino fisico. Ma è una partita talmente importante che il corpo recupera più in fretta", prosegue il brasiliano. Infine un bilancio sulla stagione: "Non abbiamo fatto gli stessi punti e le stesse vittorie del girone d'andata, ma non c'è un solo motivo. Spero ci serva da insegnamento anche per l'anno prossimo. Ci è stato chiesto di raggiungere la Champions e arrivare in finale di Coppa Italia. Abbiamo avuto alti e bassi, ma penso che i traguardi raggiunti permettono ai dirigenti di fare programmazione importante per l'anno prossimo", conclude.