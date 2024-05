C.Italia: Gasperini 'vogliamo il trofeo,mio modello replicabile'

"Ho sempre pensato che la Coppa Italia fosse l'unico trofeo possibile per l'Atalanta in quanto Champions e scudetto erano troppo distanti. E' la terza finale in cinque anni; le altre non sono andate bene ma noi siamo testardi. Ora abbiamo tutta l'intenzione di riuscire a vincere". Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dice la sua in conferenza stampa prima della sfida alla Juventus che vale la Coppa Italia. "Favorita o meno ha sempre contato poco. Spero che affronteremo la Juventus con lo stesso spirito visto con la Roma; se sapremo metterlo in campo avremo più chance. Ma la Juventus rimane una squadra indubbiamente forte", ha aggiunto l'allenatore nerazzurro, che definisce il cosiddetto modello Gasperini "replicabile, anche se non è facile. Abbiamo dato fiducia a squadre che non sono di primissima fascia".