C.Italia: Giuntoli, Allegri? Si vince e si perde tutti insieme

"È un momento delicato, le cose non stanno andando per il verso giusto, ma contiamo di invertire velocemente questa tendenza e siamo fiduciosi. Stasera si cercherà di andare in finale, poi di vincere la Coppa Italia e raggiungere la Champions il prima possibile". Così il football director della Juventus, Cristiano Giuntoli, parlando in esclusiva a 'Coppa Italia Live' sul 20 nel pre-partita del match con la Lazio. "Allegri? E' troppo facile dare delle colpe: quando vinciamo, vinciamo tutti insieme, e quando non vinciamo lo facciamo sempre tutti insieme, questo è il nostro motto. Bisogna dividersi i meriti e i non meriti, tutti insieme, a partire dalla società, dall' allenatore, lo staff fino ai calciatori". "In questo momento non mi sento di parlare di mercato e futuro, siamo concentrati sul presente perché da qui si buttano le basi - ha detto ancora Giuntoli -. Faremo un mercato corretto e in linea con quella che è la nuova Juve e nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario rimanendo competitivi in Italia e all'estero", ha concluso il dirigente, che non ha voluto "commentare le indiscrezioni" secondo cui Giovanni Manna, suo attuale collaboratore, la prossima stagione sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli.