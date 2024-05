City battuto 2-1, Manchester United vince la coppa d'Inghilterra

Il Manchester United ha vinto la Coppa d'Inghilterra, Fa Cup, battendo per 2-1 a Wembley il Manchester City, vincitore della Premier League e favorito per la conquista di un nuovo trofeo. Garnacho ha portato lo United in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo e Mainoo ha raddoppiato prima dell'intervallo, mentre solo nel finale di gara è arrivata la rete di Doku per i Citizens, che da dicembre non perdevano una partita in tutte le competizioni, escludendo le sconfitte ai rigori. E' un successo importante per i Red Devils guidati da Erik ten Hag, perchè non solo riscatta almeno in parte una stagione deludente - solo ottavi in Premier League - ma anche perchè garantisce l'accesso all'Europa League. E' la 13/a volta che lo United conquista la Coppa, al termine di una partita che ha giocato meglio della corazzata di Pep Guardiola meritando il trionfo finale. Un risultato ancora più importante per il che i due marcatori sono entrambi 19enni e quindi un segnale di speranza per il futuro. "E' stata una stagione difficile, con tanti alti e bassi, ma questa vittoria dimostra possiamo competere ad altissimo livello e vincere le partite. Quanto me sono felice, l'anno scorso ero in tribuna e ora sono qua", ha detto Mainoo, che ora spera in una convocazione agli Europei. La felicità in casa United, però, è una delusione per il Chelsea e il Newcastle, sesto e settimo in Premier League. I Blues, qualificati per l'Europa League se avesse vinto il City, dovranno accontentarsi della Conference League, da cui invece saranno esclusi i Magpies di Sandro Tonali.