City vince contro Newcastle, Chelsea batte Fulham

Il Manchester City, attualmente secondo in classifica, ha ottenuto una vittoria nel recupero contro il Newcastle (3-2) grazie a Kevin De Bruyne nella 21a giornata della Premier League. Nel frattempo, il Chelsea ha registrato la sua terza vittoria consecutiva in campionato contro il vicino Fulham (1-0). Questa partita è stata la prima per De Bruyne in Premier League dallo scorso 11 agosto, quando si era infortunato nella prima partita della stagione contro il Burnley. Oggi ha giocato e, al 74', ha segnato il gol del pareggio 2-2, appena cinque minuti dopo essere entrato in campo. Successivamente, ha assistito il giovane Oscar Bobb nel segnare il gol della vittoria al 91'. Per il Newcastle, questa è la quarta sconfitta che li fa scivolare al decimo posto in classifica, a due punti di distanza da un trio composto da Manchester United, Chelsea e Brighton. Il Chelsea ha mostrato segni di ripresa nella partita contro il Fulham, riuscendo a vincere grazie a un rigore trasformato da Cole Palmer (45+4). I Blues hanno raggiunto i 31 punti, raggiungendo così Brighton e Manchester United nella classifica.