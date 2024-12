Clara Direz: esito rassicurante dopo il trauma cranico a Semmering

La sciatrice francese Clara Direz è stata sottoposta a visite mediche che hanno dato un esito rassicurante, dopo aver subito un trauma cranico a causa della caduta nel gigante di Semmering, in Austria. Lo ha reso noto la Federazione francese di sci (FFS) su X.

La Direz ha perso l'equilibrio proprio alla fine della discesa ed è caduta battendo la testa in zona arrivo, dopo aver tagliato il traguardo con il 26mo tempo, a 3 secondi 89/100 dalla vincitrice l'azzurra Federica Brignone.

"E' stata trasportata in ospedale in seguito a un trauma cranico. Tutti gli accertamenti medici effettuati sul posto sono rassicuranti", ha dichiarato la FFS, precisando che la sciatrice 29enne di Sallanches "questa sera si unirà in hotel alla squadra. Si prevede che seguirà un programma adattato per i prossimi giorni", aggiunge il dottor Stéphane Bulle, medico della squadra francese di sci alpino, nel comunicato stampa.