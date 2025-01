Claudio Ranieri sul calciomercato della Roma e la sfida contro il Bologna

"Frattesi? Se ne ho parlato con Ghisolfi non lo dico a voi, noi abbiamo ampia visione su tutto. Cerchiamo dei giocatori da Roma, ma è inutile dare polvere negli occhi dei tifosi, chi viene deve essere all'altezza. Se si sbaglia la colpa sarà mia e di Ghisolfi". Lo ha detto Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a due giorni dalla sfida con il Bologna facendo anche un punto sul calciomercato.

"Nel mercato di gennaio dobbiamo trovare giocatori da Roma e non è detto che si trovino. Non faccio acquistare nessuno tanto per prendere qualcuno - ha aggiunto - Ma la mia concentrazione ora è solo su Bologna. I problemi si affrontano uno alla volta, per questo non mi preoccupo di giugno perché sennò vorrebbe dire snobbare la gara di domenica".